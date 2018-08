Novinky

Kantonální policie v Graubündenu oznámila pouze zřícení letadla na západní straně hory Piz Segnas, zhruba ve výšce 2540 metrů. Ztrátu stroje z roku 1939 s imatrikulační značkou HB-DOT potvrdila společnost Ju-Air. Podle ní byl let vyprodán, takže bylo na palubě 17 cestující, dva piloti a letuška. Police počet obětí zatím nemohla potvrdit, protože záchranné práce stále pokračují.

Junkers Ju 52 odstartoval kolem čtvrt na pět z vojenského letiště v Dübendorfu. Vrátit se měl kolem páté.

Příčina nehody zatím není známa a bude se vyšetřovat.

Junkersy Ju 52 za letu

FOTO: Profimedia.cz

Létající legenda



Stroje Ju 52 se vyráběly od třicátých let do začátku padesátých let. Vzniklo jich skoro pět tisíc kusů. Především tvořily páteř transportního letectva nacistické Luftwaffe, vysadili padákové myslivce, kteří dobyli Krétu, a zásoboval obklíčenou Paulusovu armádu u Stalingradu. Třímotorová letadla potažená vlnitých plechem se také využívala v letecké dopravě.

Spolek Ju-Air vznikl u vojenského letiště v Dübendorfu v roce 1983. Založili ho bývalí piloti, kteří získali od švýcarského letectva vyřazené Tante Ju. Provozoval čtyři junkersy. Jeden vyrobený ve Španělsku od roku 2016 nevyužíval, létal se zbylými třemi získanými od švýcarského letectva, ve kterém sloužily přes 40 let. Využíval je k vyhlídkovým letům. Stroje se také objevily na mnoha leteckých dnech, kde vzbuzovaly zaslouženou pozornost. Ve službách Ju-Air přepravily tisíce lidí.

Sobota byla černým dnem pro švýcarské piloty. V sobotu dopoledne havaroval malý letoun Socata s čtyřmi členy jedné rodiny. Zřítil se krátce po stratu při letu do Francie v průsmyku v letadla v kantonu Nidwalden.[celá zpráva]