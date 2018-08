Novinky

Záchranáři se mohli k místu neštěstí vydat až poté, co lesní požár uhasil vrtulník. Vzhledem k tomu, že ze stroje zůstaly jen zuhelnatělé trosky, bude identifikace obětí obtížná, uvedl policejní mluvčí Lorenz Muhmentaler.

Big crash sound round 10am, all birds take off, smoke on the Lopper, Police & Fire Dpt intervene. #Hergiswil #Nidwalden #Unfall pic.twitter.com/iMLNEJC2we — Jean-Claude Etter (@JeanClaudeEtter) 4. srpna 2018

Z místa dopadu stoupal dým.

Letadlo odstartovalo v sobotu v 9:45 z letiště v Kägiswilu, řekl řídící letového provozu Jost Vogler serveru 20 Minuten. Patřilo aeroklubu zaměstnanců výrobce letadel Pilatus.

„Jsem šokován,“ řekl Vogler, který ráno mluvil s pilotem: „Těšil se na let a měl dobrou náladu. Počasí bylo krásné a měl to být let jako každý jiný.”

Letadlo letělo do Francie.

Požár musel uhasit vrtulník

Svědek bulvárnímu listu Blick řekl: „Slyšel jsem motor. Pak jsem slyšel ránu a bylo ticho.“

Kvůli havárii byl na 15. září přeložený letecký den OldtimAIR Flugaparede, zaměřený na veterány. „Letci jsou jako velká rodina. Piloti byli těžce zasaženi špatnou zprávou,“ sdělil pořadatel Jürg Balsiger.