Tělo otce bylo objeveno 27. července. Leželo ve na chodbě domu, dívky byly vedle. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že 17letá Marija otce ubodala 35 ranami, zatímco osmnáctiletá Angelina a 19letá Kristina (jména nejsou pravá, kvůli ochraně dívek) ho opakovaně bily kladivem do hlavy a nastříkaly mu do očí pepřový sprej.

„Na všechny tři byla uvalena vazba, která potrvá do 28. září. K činu se dívky přiznaly, i když napřed tvrdily, že šlo o sebeobranu. Nejmladší je pořezala na rukou, aby to tak vypadalo,” uvedl list Moskevskij komsomolec.

Dívky se hájí, že poté, co otec před třemi lety vyhnal matku, je týral a zacházel s nimi jako s otrokyněmi. „Bil nás všechny vším, co mu přišlo pod ruku za každou maličkost,“ pravidla Angelina, „Rozkazoval nám, nedovolil nám chodit do školy.“

K činu dodala: „Ničeho nelituju. To, co nám dělal, nešlo už dál vydržet. Vězení je lepší, než s ním žít. Ženu bral jako otrokyni.”

Ředitel školy, kam chodily Angelina a Marija, zmínil, že učitelé napsali dopis na sociálku, aby podnikla nějaká opatření, protože dívky opakovaně chyběly.

Nůž použitý k vraždě

Sociálka naopak uvedla, že nikdy neměla žádnou stížnost z domu, kde dívky žily. Sousedé si ale kvůli nebezpečnému chování otce stěžovali policii. Sousedé agentuře Sputnik řekli, že Chačaturjan měl konexe a byl bohatý, vlastnil nejen byt, u něhož byl zavražděn, ale ještě další byty.

Dívky vypověděly, že se na policii neobrátily, protože by to nemělo cenu. „Měl tam vazby. Říkal, že žádnou stížnost na něj nepřijmou,“ dodala Angelina. Dodala, že když od něj utekla v roce 2006 matka, našel ji s pomocí policie.

Matka Aurelija Dunduková (39) řekla Komsomolské pravdě, že muž ji začal bít, když se jim narodil syn, který už s otcem nežije. Když to nemohla snášet, vyhnal ji s tím, že dcery nikdy nedostane, nebyli sezdaní. Zdůraznil, že jim stejně nemá co dát, když nikdy nepracovala a starala se o děti. Jednou jí dokonce přiložil k hlavě pistoli.

Advokát Marije řekl ruskému serveru RBC, že zřejmě nebyly znásilněny, ale ještě budou vyšetřeny.

Budou-li odsouzeny, mohou dostat dlouhé tresty, Marija by si jako nezletilá mohla odsedět deset let.