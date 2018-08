Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Thana unesli z Berlína loni v červenci do Vietnamu. Tam byl odsouzen na doživotí. Ze schengenského prostoru se podle německé policie dostal slovenským vládním speciálem, který země „zapůjčila” vietnamské delegaci.

ČTĚTE TAKÉ

Muž unesený z Berlína do Vietnamu byl přepravován slovenským vládním speciálem, tvrdí Německo



Omámený Thanh měl podle policistů nastupovat do vládního speciálu v Bratislavě jako poslední a z obou stran ho držel jeden příslušník vietnamské tajné služby.

Slovenským policistům bylo řečeno, že člen delegace se opil, upadl na schodech a zranil se. „Měli ho držet tak, aby ho vietnamský ministr neviděl, protože je to hanba,“ řekl Denníku N jeden z policistů.

Vietnamci na bratislavském letišti nepřecházeli žádnou kontrolou a kolona zamířila přímo k letadlu. Slovenský vládní speciál poté zamířil do Moskvy.

O přepravě bývalého vietnamského poslance a šéfa státní firmy PetroVietnam ven ze schengenského prostoru pomocí slovenského vládního speciálu jsou přesvědčeni berlínští vyšetřovatelé. Neexistují o tom „prakticky žádné pochyby“, citoval ze záznamu berlínského kriminálního úřadu deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

List napsal, že transport uneseného Vietnamce byl jediným tématem bratislavské schůzky tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka a jeho vietnamského protějšku To Lama: „Setkání mělo jediný účel, a to dostat Thanha relativně bezproblémově ze schengenského prostoru a do Vietnamu,“ napsal FAZ. Noviny také připomněly, že slovenská vláda měla tehdy za poradce Vietnamce Quanga Le Honga.

Slovenské ministerstvo vnitra v reakci na článek německého listu konstatovalo, že v hotelu Bôrik se v červenci 2017 konalo pracovní setkání Kaliňáka a vietnamského ministra pro vnitřní bezpečnost To Lama. „V případě, že se potvrdí informace německých orgánů, budeme to vnímat jako projev hrubé nekorektnosti ze strany vietnamského partnera, zneužití naší pohostinnosti a poškození našich dosud dobrých bilaterálních vztahů,“ konstatovalo slovenské ministerstvo.

Kaliňák účast na únosu důrazně popírá. „Nepřeváželi jsme ani žádného ležícího nebo spoutaného člověka,“ napsal na sociální síti Kaliňák.

Trinh Xuan Thanh byl unesen z Berlína do Vietnamu. Na snímku ve vysílání vietnamské státní televize loni v srpnu.

FOTO: Nguyen Huy Kham, Reuters

Bývalého poslance a podnikatele Thanha, který dříve požádal v Německu o politický azyl, unesli 23. července 2017 z Berlína. Odvezli ho z Berlína v autě s českou poznávací značkou, které si v Praze 20. července pronajal Long H. N. Toho Česká republika vydala do Německa, kde byl v únoru obviněn z napomáhání únosu a pak odsouzen na necelé čtyři roky. U soudu uvedl, že pracoval pro vietnamskou tajnou službu.

Thanh měl výt přepraven do Bratislavy, odkud ho slovenský vládní speciál přepravil mimo EU.

Tři dny po únosu stál podle údajů GPS automobil únosců pronajatý v České republice před bratislavským vládním hotelem Bôrik, v němž právě probíhalo jednání slovenských a vietnamských politiků.

Bývalý poslanec a ředitel ropné firmy byl ve své vlasti obviněn a později odsouzen na doživotí za zpronevěru a na 14 let za špatné hospodaření ve firmě PetroVietnam. Podle rozsudku jí způsobil škody ve výši zhruba 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun).