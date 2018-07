Řecko každoročně bojuje s mnoha lesními požáry, které se ovšem letos po nezvykle suché zimě i jaru rychle šíří. Katastrofických rozměrů dosáhl požár u Atén, kde se plameny vlivem silného větru staly nepředvídatelné.

V ohni tento týden zahynulo přes 80 lidí, mnohé z nich plameny uvěznily v autech. Materiální škody dosáhnou astronomické výše, poničeno bylo přes 500 domů a spáleno několik stovek aut.

BEZ KOMENTÁŘE: Záběry z dronu na spálenou vesnici Mati v Řecku

Oheň pustoší také Švédsko, kterému s hašením vypomáhá několik evropských zemí, neboť skandinávský stát nemá na zvládání rozsáhlých lesních požárů dostatečné kapacity.

Při hašení tam poněkud netradičně asistují i gripeny. Protože se požár blížil ke střelnici Älvdalen, kde se nachází i nevybuchlá munice a hasiči se tam kvůli složitému terénu nemohli dostat, shodil tam ve středu bojový letoun laserem naváděnou bombu. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Gripen shodil na lesní požáry ve Švédsku bombu

Požáry se nevyhnuly ani sousednímu Norsku, kde zahynul hasič, či Finsku a také Lotyšsku.

Sever Evropy vůbec zažívá mimořádná dlouhodobá horka. Norsko prožilo historicky nejteplejší květen a ve finském Laponsku, kde je místními za vedro považováno již 20 stupňů Celsia, se každodenní realitou staly teploty atakující 30 stupňů Celsia. Severofinské Rovaniemi, které leží jen pár kilometrů jižně od polárního kruhu, tak čeká další horký víkend.

S požáry bojují Francie, Itálie či ruská Sibiř, v Německu kvůli horku muselo být v úterý uzavřeno letiště v Hannoveru, neboť extrémní teploty poškodily vzletovou a přistávací dráhu.

Obyvatelé Bruselu vyhledávají osvěžení, kde mohou.

FOTO: Yves Herman, Reuters

V Británii úřady důrazně varují obyvatele, aby kvůli suchu nerozdělávali v přírodě oheň. Nedaleko Manchesteru hasiči od konce června tři týdny bojovali s požárem rašeliniště, nasazena byla i armáda. Nakonec pomohl déšť.

Pláže ve Skotsku se zaplnily lidmi.

FOTO: Russell Cheyne, Reuters

Nevídané horko zaskočilo nejen obyvatele Anglie či Walesu, kde teploměr ukazoval 30 stupňů, ale i Skotsko. Nyní britští meteorologové na víkend předpovídají ochlazení a přeháňky až bouřky.

Celkově britští meteorologové očekávají, že letošní léto bude v porovnání s historickými teplotními záznamy rekordní.

Horko je i v Londýně

FOTO: Simon Dawson, Reuters

Uživatelé Twitteru sdílejí satelitní a letecké snímky severní Evropy, kde kdysi svěží zelenou v zalesněných a zatravněných oblastech nahradila žlutá a hnědá. To je případ i Dánska, které zažilo nejsušší červenec za posledních 150 let.

July 2018 will undoubtly end up as the driest July ever recorded in #Denmark (records back to 1874). And the #drought is now visible from space, too. May 13 vs. July 19. pic.twitter.com/ycP5EuxEZ3