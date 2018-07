Španělský červený kříž, jehož pracovníci jsou na místě, uvedl, že registruje 592 migrantů. Při překonávání plotu s ostnatým drátem a při potyčkách s policií jich 132 utrpělo zranění, přičemž 11 lidí muselo být převezeno do nemocnice.

Nearly 600 migrants entered the European territory Thursday attacking the border barriers between Ceuta, a Spanish enclave in North Africa,and Morocco, https://t.co/1helX1HK7u