Hasiči hlášení o požáru dostali ve 1:04 (2:04 SELČ). Na místo vyrazilo patnáct hasicích vozů se stovkou požárníků. Podle serveru Evening Standard jsou v postižené budově luxusní byty.

Oheň podle londýnských hasičů zřejmě vypukl v bytě ve čtvrtém patře. „Oheň zasáhl taky střechu a zpočátku byl vidět na míle daleko,” řekl velitel zásahu Clainton Murray televizi Sky News, kvůli obavám, že by se střecha mohla zhroutit, hasiči evakuovali obyvatele nejvyššího patra.

„Navíc hasiči pomohli dvěma lidem z prvního patra. Řada dalších obyvatel z nižších pater se evakuovala sama,” dodal. Evakuováno bylo asi padesát osob. „Londýnská záchranná služba potvrdila, že nikdo nebyl v důsledku tohoto incidentu převezen do nemocnice,” upřesnil později.

#Fire seems to be spreading fast despite the #firebrigade efforts #London #westhampstead pic.twitter.com/Jlr3pNBRO7