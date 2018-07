Novinky

Britský pár - Charlie Rowley a Dawn Sturgessová - se otrávil na konci června v anglickém Amesbury. Podle vyšetřovatelů byl jed v malé lahvičce.

„Je to stále mlhavé, nevím, kde jsem to vzal,“ tvrdí otrávený Brit. Samotnou otravu už si ale vybavuje. „Byl jsem úplně zmatený, nevěděl jsem, co se děje,“ vzpomíná Rowley. Další vzpomínku má až na to, jak se o dva týdny později probudil z kómatu.

Britská média v minulosti psala o tom, že si muž „přilepšoval” vybíráním popelnic. Rowley k tomu, kde přesně flakón našel či zda ho například od někoho nekoupil, uvedl, že si to nepamatuje. Vybavuje si ale, že byla lahvička zabalena v celofánu a zdála se nepoužitá. „Připadalo mi to proto bezpečné,” vysvětluje.

As with Yulia #Skripal, now a non live Charlie Rowley interview with just one journalist:

1. '#Novichok bottle' was unopened, sealed in wrapper & cardboard (so perhaps unlikely for months outdoors) box

2. He 'can't remember' where found, thinks not in parkhttps://t.co/HfPS2mWxp7 — Charles Shoebridge (@ShoebridgeC) July 24, 2018

Jako první se otrava projevila u jeho partnerky Dawn Sturgessové. Ta si totiž jed v přesvědčení, že jde o parfém nastříkala na zápěstí a rozetřela si ho po rukou. „Nastříkala si to na zápěstí a asi po patnácti minutách se jí udělalo špatně. Říkala, že jí bolí hlava a ptala se mě, jestli nemám nějaké prášky proti bolesti hlavy,“ cituje Rowleyho deník The Guardian.

Otrava pak postupovala velmi rychle. „Říkala, že je jí velmi divně a že si musí lehnout do vany. Našel jsem ji v ní úplně oblečenou a ve zuboženém stavu,“ svěřil se Rowley.

The novichok victim Dawn Sturgess died after spraying the nerve agent on her wrists having found a discarded perfume bottle containing the liquid, her partner had said https://t.co/Aot5Eupi5q — The Times of London (@thetimes) July 18, 2018

Sám se prý otrávil zřejmě když s lahvičkou manipuloval. „Myslím, že tak jsem se otrávil. Trocha se mi dostala na ruce. Byla to olejovitá látka, čichal jsem k tomu a nebylo to cítit jako parfém. Pak jsem si umyl ruce,“ dodal otrávený Brit. Právě to, že si umyl ruce, mu zřejmě zachránilo život. Jeho partnerce už ale lékaři pomoci nedokázali.

Celkem čtyři otrávení



Bojově nervově-paralytickou látkou skupiny novičok, která byla za studené války vyvíjena v Sovětském svazu, byli v poslední době v Británii otráveni celkem už čtyři lidé. Nejprve to byli 4. března někdejší dvojitý agenty Sergej Skripal s dcerou Julijí, o několik týdnů později pak Rowley a Sturgessová.

Zatímco v případě Skripalových britští vyšetřovatelé hovoří o atentátu a ukazují prstem na Rusko, v druhém případě se domnívají, že se dvojice otrávila náhodou.

Video

Policisté na místě nového případu otravy novičokem

Skripalovi stejně jako Rowley otravu přežili. Již se zotavili natolik, že mohli být propuštěni z nemocnice. [celá zpráva]

Šéf britského protiteroristického oddělení policie Neil Basu uvedl, že pokud je jed v dobře uzavřené nádobě, může být účinný i za padesát let. Připustil tak, že mohou přijít i další otravy.