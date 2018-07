Novinky, ČTK

08:41 - Jednou z nejmladších obětí se podle agentury Reuters stalo teprve půlroční dítě, které se udusilo kouřem.

08:39 - Podle televize Skai je mrtvých nejméně 54.

08:37 - Jedenáct lidí bylo zraněno vážně, uvedla BBC, podle které je však zraněných jen 104.

08:35 - Pátrá se po deseti turistech, kteří utekli před jedním z ohňů na lodi.

08:32 - „Zatím to vypadá na to, že by se to díky větru nemuselo dotknout žádné lokality, ve které jsou čeští turisté. Ale to může mít vývoj,” uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

08:30 - Řecké úřady nepotvrdily, že by mezi hospitalizovanými v důsledku požárů byli i čeští občané, sdělila česká konzulka v Aténách Světlana Danešová.

08:25 - Představitel místní správy přístavního města Rafina potvrdil údaje Červeného kříže, jehož dobrovolníci tam ohlásili nález 26 těl.

08:20 - Požár v Řecku je zatím pátý nejtragičtější požár na světě za posledních 20 let.

Předchozí bilance čítala 24 obětí. Podle DPA se dalších 26 těl našlo u přístavu Rafina blízko Atén. Velký počet mrtvých záchranáři nalezli také v nedaleké obci Mati východně od metropole. „Tam je bohužel největší počet zraněných, ale i největší počet mrtvých, lidí, kteří nezvládli odjet a byli uvězněni ve svých domech či autech,” uvedl mluvčí řecké vlády Dimitris Tzanakopulos.

Počet obětí podle zpráv z míst, která oheň postihl, ještě stoupne, uvedla agentura DPA. Záchranáři stále objevují nová ohořelá těla. Zda jsou mezi oběťmi pouze místní nebo i turisté, zatím není jasné.

Reportéři řecké televize Skai popsali nález těl dvou žen a jejich dětí v jednom domě: „Ženy objímaly své děti, aby je uchránily před plameny.” O kus dál leželo tělo batolete.

Na sedm set lidí, kteří utekli k moři, zachránili z pláží a skalních útesů rybáři a pobřežní stráž na nafukovacích člunech.

Další tisíce lidí v noci spaly v autech nebo pod širým nebem či na stadiónech.

V okolí řecké metropole v pondělí vypukly tři velké požáry, které si vyžádaly evakuaci stovek lidí. Dva z nich mají kromě obětí na životech na svědomí i desítky zničených domů. [celá zpráva]

Podle agentury DPA přes noc přestal vát silný vítr, a oheň se tak na mnoha místech podařilo dostat pod kontrolu.

„Nastal nejhorší scénář,” sdělil šéf civilní ochrany Giannis Kapakis. Hořelo v oblasti hustě porostlé piniemi, kde jsou všude chaty. Utíkali odtamtud obyvatelé i turisté a muselo být evakuováno několik dětských táborů.

Požáry mohly být založeny úmyslně



„Noc bude těžká,” uvedl na noční tiskové konferenci řecký premiér Alexis Tsipras, který předčasně ukončil návštěvu Bosny a Hercegoviny a vrátil se do Atén, aby předsedal krizovému štábu.

Premiér vyjádřil podezření, že požáry někdo založil úmyslně. Do Atén povolal hasiče z jiných řeckých regionů, kterým bude při hasicích pracích asistovat i armáda. Řecko zároveň o pomoc požádalo i další země EU.

V Řecku v současnosti panují teploty kolem 40 stupňů Celsia. Práci hasičů ztěžoval silný vítr.