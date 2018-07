Novinky, ČTK

Ben Wallace uvedl, že případě Alexandy Koteyho a El Shafeeho Elsheika bylo učiněno „neobvyklé rozhodnutí“, kdy „nebude vyžadována garance“ ohledně nevykonání trestu smrti.

„Zločiny, o nichž hovoříme, zahrnovaly stínání hlav desítek nevinných lidí jednou z nejstrašnějších organizaci, co se kdy objevila na Zemi,“ řekl Wallace, když rozhodnutí bránil před labouristickou stínovou ministryní vnitra Diane Abbottovou. Ta postoj vlády označila ze „hrozný a ostudný“ a vyzvala kabinet, aby i „v tomto pozdním stádiu změnil rozhodnutí“.

Wallace vystoupil poté, co o rozhodnutí napsal deník The Daily Telegraph s odvoláním na dopis ministra vnitra Sajida Javida zaslaný americkému ministrovi spravedlnosti Jeffu Sessionsovi.

„V tomto případě mám jasné důvody k tomu, abych nepožadoval záruku o nevykonání trestu smrti,” stálo v Javidově dopise. „Jak si jste vědom, Spojené království při extradici požaduje záruku o nevykonání trestu smrti. Tento konkrétní případ proto neodráží naši obecnou politiku ohledně napomáhání výkonu trestu smrti v USA. Případ není ani odrazem názoru britské vlády ohledně zrušení trestu smrti ve světě,” pokračoval ministr.

Beatles



Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh patřili ke skupině čtyř radikálů, kterým se kvůli britskému přízvuku přezdívalo Beatles. Nejznámější ze skupiny byl Džhádista John, vlastním jménem Mohammed Emwazi, který se objevil na videích vražd amerických novinářů Stevena Sotloffa a Jamese Foleyho, humanitárních pracovníků z USA a Británie Petera Kassiga, Davida Hainese a Alana Henninga a japonského novináře Kendžiho Gota.

Když se ukázalo, že vrahové vlastní britské pasy, britská vláda se jim rozhodla odebrat občanství. Emwazi byl zabit v roce 2015 při útoku bezpilotního letadla v Rakce. Kotey a Elesheik byli dopadeni v lednu kurdskou milicí SDF. Mohli by být předáni do USA a souzeni. Stěžovali si, že byli zbaveni britského občanství, považují to za nelegální.

Mluvčí premiérky Theresy Mayové ještě předtím uvedla, že dlouhodobou pozicí vlády a principiální otázkou je stavět se proti trestu smrti za všech okolností. Dodala však, že v tomto případě je „prioritou, ujistit se, že oba budou čelit trestnímu stíhání v nejvhodnější jurisdikci”.

Matka Jamese Foleyho řekla, že si popravu obou mužů nepřeje s tím, že by měli být spíše odsouzeni k doživotí: „Myslím, že s tou jejich zvrácenou ideologií by to z nich jen udělalo mučedníky. Chci, aby byla vykonána spravedlnost tím, že by byli posláni za mříže na zbytek života.“

Čtvrtý terorista Aine Davis je v tureckém vězení.