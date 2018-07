ČTK

Sedmačtyřicetiletý Vietnamec Long N. H. se u soudu přiznal, že se loni v červenci podílel na únosu vietnamského manažera. Přiznání učinil na základě dohody o vině a trestu se státním zastupitelstvím. „V přiznání řekl, že věděl o únosu a účastnil se ho a že pracoval pro vietnamské tajné služby,“ řekla mluvčí soudu.

Pokud bude Long N. H. usvědčen, hrozí mu za špionáž a podíl na omezení osobní svobody tři a půl roku až pět let vězení. Pokud by se na základě dohody nepřiznal, mohl by za mřížemi strávit až sedm a půl roku.

V Praze prý pronajal dvě auta



Podle prokuratury Long N. H. pronajal v Praze loni dvě auta, jedno sloužilo ke sledování oběti, druhé k jejímu únosu. Oba vozy po únosu obžalovaný odvezl zpět do české metropole, kde podle webu taz provozoval kancelář na finanční převody do zahraničí.

„Věděl jsem, že má být do Vietnamu převezen hledaný zločinec, který zpronevěřil mnoho peněz a v Berlíně se setkává se svojí milenkou,“ citoval z písemného přiznání německý zpravodajský web taz.

Vietnamské ministerstvo zahraničí na žádost agentury Reuters o komentář k případu nereagovalo.

Thanh usiloval v Německu o azyl

Thanh býval manažerem státní ropné společnosti PetroVietnam. V Německu usiloval o azyl, loni 23. července byl ale v centru Berlína unesen. Později se objevil ve Vietnamu, kde jej už dvakrát odsoudili k doživotí. Hanoj tvrdí, že Thanh se do vlasti vrátil dobrovolně.

Podle některých médií byl Thanh do Vietnamu zavlečen přes Slovensko. Bratislava před časem odmítla, že by byla do akce vědomě zapojena.