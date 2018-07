Novinky

Problémový příběh ponorky S-80 se začal odvíjet už při jejím prvním uvedení v roce 2013, kdy vyšlo najevo, že při délce 71 metrů a hmotnosti 2200 tun je zhruba o sto tun těžší, než má být.

Na vině byla nepozornost jednoho z konstruktérů státní loděnice Navantia, který se při výpočtech dopustil klasického přehmatu, když špatně umístil desetinnou čárku. Nikdo z jeho kolegů na to nepřišel až do chvíle, kdy se ukázalo, že by se plavidlo sice bez problémů ponořilo, s cestou zpět na hladinu už by to ale tak jisté nebylo.

Chyba v původním projektu stála 14 miliónů eur (350 miliónů korun). Inženýři zjistili, že ji lze napravit protažením trupu plavidla. Nová verze ponorky, která už ve vodě manévruje bez potíží, tak měří 81 metrů a váží 3000 tun.

Základna se musí přestavět



Jenže přišlo další nepříjemné překvapení. Zjistilo se totiž, že prodloužená verze nemá kde kotvit, protože se nevejde do doku na základně Cartagena. Základna se tak teď bude muset vybagrovat a přestavět, aby pýchu španělského námořnictva pojala, píše El País.

Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová v rozhlasovém rozhovoru připustila, že „v projektu byly nějaké nedostatky“. Trvala ale na tom, že všechny potíže už byly vyřešeny a že projekt je „zcela životaschopný“.

List odhaduje, že náklady na každou ponorku S-80 „Plus“ se vyšplhaly na jednu miliardu eur (zhruba 26 miliard korun), což je téměř dvojnásobek původní ceny.