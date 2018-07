„Příbuzní našli ženu i děti bez známek života. Okamžitě zavolali záchranku. Nejsou to ovšem přirozená úmrtí,“ řekl mluvčí policie Ulrich Fassbender.

Deník Bild s odkazem na zdroje blízké vyšetřování napsal, že mrtvé objevili rodiče ženy. Jakým způsobem přišla Antje H. a její dcery Finja (9) a Luisa (3) o život, není jasné.

Grausame Entdeckung in #Mülheim an der Ruhr: Eine 36-Jährige und zwei Kinder wurden tot in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar. pic.twitter.com/M0JFTab4El