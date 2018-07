Migrantů mířících do EU ubývá, nejvíce jich míří do Španělska

V první polovině letošního roku se počet nelegálních přechodů vnější hranice EU snížil na asi 60 430 lidí. To je zhruba o polovinu méně než ve stejném období loňského roku, uvedla evropská pobřežní a pohraniční stráž (Frontex). Víc lidí připlouvá do Španělska než do Itálie.