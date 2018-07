PM, Právo

Dav shromážděný na hlavním náměstí téměř převrátil stánek, ve kterém viceprimátorka Ewa Calusová porcovala dort. Přestože se po dobrotě z jahod a sušenek po 15 minutách jen zaprášilo, dvě pohoršené starší věřící zavolaly policii s upozorněním, že „řezání“ papežovy tváře nožem hanobí jeho památku i jejich náboženské přesvědčení.

Policie chutný důkazní materiál už nestihla zajistit, ale případ vyšetřila a předala městské prokuratuře. A ta jej nyní začala řešit.

Snímek dortu s podobiznou papeže

Jak kauza dopadne, není známo, ale Calusová listu Gazeta Krakowska řekla, že pokud by měl být obyčejný dezert, ač s tváří papeže z čokoládové polevy, považovaný za věc náboženského kultu, tak už jím může být cokoliv.

„Kromě zmiňované dvojice nikoho ani nenapadlo, že by mělo jít o něco protizákonného, či dokonce trestného. Spíš to brali tak, že je to milé a chutné,“ dodala.