Novinky, ČTK

Pokud bude Puigdemont vydán, může být ve Španělsku souzen jen za zpronevěru, potvrdila mluvčí soudu Christine von Milczewská a dodala, že se proti rozhodnutí lze odvolat. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj blízký Puigdemontovu právnímu týmu uvedla, že bývalý katalánský vůdce se odvolá v případě vydání z jakéhokoli důvodu.

Soud ve Šlesvicku-Holštýnsku vydání Puigdemonta na základě obžaloby ze vzpoury odmítl už v dubnu. Připustil ale jeho možné vydání kvůli údajné zpronevěře, o čemž rozhodl až dnes. Politika však propustil na kauci z vězení, což se Madridu nelíbilo. [celá zpráva]

Už v dubnu soud zdůraznil, že i kdyby Německo žádosti Madridu o vydání Puigdemonta vyhovělo, Španělsko ho nebude smět stíhat za vzpouru.

Katalánští separatisté se radují



Puigdemontův mluvčí Joan Maria Piqué v krátkém prohlášení uvedl, že padla „hlavní španělská obvinění“. „Katalánští političtí vězni by teď měli být propuštěni,“ prohlásil Piqué.

Nynější šéf katalánské regionální vlády Quim Torra výrok německého soudu rovněž uvítal. „Mám velkou radost za premiéra Puigdemonta, protože to opět ukazuje omyly a lži soudního procesu, který nikdy neměl nastat,“ napsal Torra na Twitteru.

„Porazili jsme hlavní lež podporovanou státem. Německá justice odmítla, že by referendum z 1. října bylo vzpourou. Každá minuta, kterou naši kolegové stráví ve vězení, je minutou hanby a nespravedlnosti. Budeme bojovat až do konce a zvítězíme!“ napsal bývalý vůdce katalánských separatistů po zveřejnění verdiktu. V katalánských věznicích nyní sedí devět tamních politiků, jimž hrozí až 25 let vězení za vzpouru.

Vydání se blíží



Puigdemont byl v Německu zadržen 25. března, když se vracel z konference ve Finsku do Belgie, kde v té době žil v exilu.[celá zpráva]

Puigdemont se podle španělských úřadů dopustil mimo jiné zpronevěry veřejných financí použitých na loňské referendum o nezávislosti. Podle Madridu šlo o 1,6 miliónu eur, které použil na uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska.

Situace však už není tak vyhrocená, protože mezitím padla lidovecká vláda a nová socialistická se pokouší katalánskou krizi vyřešit smírně.