Během posledních dvou let ruské ozbrojené síly uskutečnily velkou renovaci něčeho, co vypadá jako fungující sklad jaderných zbraní v Kaliningradské oblasti 50 km od polských hranic, uvedl expert Hans Kristensen v článku na stránce Federace amerických vědců.

Ukazuje to podle něj analýza záběrů společnosti Digital Globe a dalších družicových snímků, které zachycují jeden ze tří podzemních bunkrů u Kulikova. Hlína z něj byla odkopána v roce 2016, pak byl opraven a letos znovu zasypán, a zřejmě bude brzy plně operační. Oblast byla modernizována naposled v letech 2002 až 2010, kdy byl vyčištěn vnější perimetr.

Trvalé umístění raket Iskander



O přítomnosti jaderných zbraní v Kaliningradské oblasti se spekuluje několik let, protože tam v roce 2016 Rusko rozmístilo své rakety Iskander (v kódu NATO SS-26 Stone) o dostřelu 400 km, které mohou nést jaderné hlavice. Rusko je tam opakovaně přiváželo a odváželo a nyní jsou tam zřejmě trvale, jak tomu bylo i za studené války.

FOTO: Mapy.cz

Pokračují i modernizace dalších skladů v Kaliningradské oblasti, které ale zřejmě nejsou určené pro jaderné zbraně, uvedl Kristensen. O těch v červenci podrobněji informoval Defence One, který měl k dispozici satelitní snímky od Planet Labs. Zachycují proměny bunkrů, které jsou většinou určeny pro dělostřelectvo, uvedl analytik ze společnosti 3Gimbals Matt Hall: „Viditelné změny při srovnání dvou záběrů ukazují něco, co vypadá jako opevnění budovy, jaké je typické pro bunkry k uskladnění výbušnin. Jsou také vidět nové stavby v zalesněné části stejně jako vnější oplocení.“ Zmínil i zvýšené okopy a lepší zamaskování objektů. „V zalesněné oblastí jsou jiné typy skladů, okolo některých jsou násypy a některé jsou zarovnány do roviny,“ dodal a zmínil, že tam jsou i neopevněné sklady.

Upozornil i na železniční vlečku napojenou na ruský železniční systém, který prochází přes Litvu.

Pentagon: Rusko pokračuje v agresivním chování



Pentagon oficiálně odmítl komentovat ruské aktivity v oblasti. „Bez komentáře k jednotlivým zpravodajským otázkám,” řekl mluvčí Eric Pahon.

„Rusko pokračuje v demonstraci agresivního chování v Evropě. Po studené válce si uchovalo velký počet nestrategických jaderných zbraní, které modernizuje a jejichž počet zvětšuje, jak popisuje Zpráva o jaderné hrozbě z února. Ještě větší problém je, že Rusko upravilo svou vojenskou strategii, jejíž úspěch závisí na jaderné eskalaci,“ upozornil Pahon.

V Kaliningradu Rusko posiluje své jednotky od roku 2015. V roce 2014 tam bylo 9000 mužů, cílový počet v roce 2020 je 14 611 mužů, uvedl bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges.

„Otázka ruské agrese je jedním z klíčových témat summitu NATO, který začal ve středu,” uvedla americká vyslankyně při NATO Kay Bailey Hutchinsonová. „Řekla bych, že naší hlavní oblastí odstrašování by mělo být Rusko a jeho nebezpečné aktivity, i snahy Ruska rozdělit náš demokratický národ a jeho porušování smlouvy o jaderném odzbrojení,“ dodala.