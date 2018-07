Novinky

Strana Alternativa pro Německo šlape na paty německým sociálním demokratům (SPD). Podle průzkumu společnosti Emnid by SPD momentálně dalo hlas 17 procent voličů.

Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové ztratila a nyní by podle průzkumu získala 30 procent. Z výsledků agentury Emnid vyplývá, že současná vládní koalice by ve Spolkovém parlamentu získala pouze 47 procent hlasů, nedosáhla by tedy na většinu.

Do parlamentu by se dostali ještě Zelení (12 procent), Die Linke (Levice) a FDP. Tyto strany by získaly shodně 9 procent.

Průzkum společnosti Emnid se uskutečnil v období mezi 28. červnem a 4. červencem.