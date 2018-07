Novinky

Scotland Yard v prohlášení podle listu Daily Telegraph uvedl: „Jak byste předpokládali vzhledem k nedávným událostem v Salisbury, policisté u protiteroristické jednotky pracují na vyšetřování incidentu v Amesbury společně s kolegy s wiltshirské policie.“

Původně se předpokládalo, že se oba mohli otrávit znečištěnou drogou, ale to se nepotvrdilo. Policie ve Willtshire oznámila, že „mohli být vystaveni neznámé látce“. Vzorky předali do laboratoře v Porton Down.[celá zpráva]

Policisté u domu v Amesbury, kde byla nalezena dvojice lidí v bezvědomí.

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

Oba byli nalezeni v sobotu večer v ulici Miggleton Road nedaleko nových domů v Amesbury. V sobotu odpoledne se zúčastnili s mnoha dalšími lidmi zábavného rodinného dne v amesburské baptistické církvi. Její tajemník Roy Collins řekl BBC, že „nikdo jiný netrpěl projevy nemoci.“

„Nebyly žádné další zprávy o jiných incidentech,“ vyzdvihl. Před farou stojí policejní auta, ale nejsou tam stany forenzních expertů.

„Všichni jsme zcela zmateni a šokováni - samozřejmě vzhledem k událostem v Salisbury,“ dodal Collins. Dvojice je léčena ve stejné nemocnici, jako Skripal a jeho dcera.

Komisař Angus Macpherson ale řekl: „Není důvod si myslet, že je to spojené se záležitostmi z posledních měsíců.”