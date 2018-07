Novinky, DPA

CSU požaduje razantnější kroky, například okamžitý návrat už od německých hranic těch migrantů, kteří jsou registrováni v jiné evropské zemi. Merkelová tento postup odmítá a obává se dominového efektu.

Bavorský premiér zdůraznil, že CSU je nakloněna kompromisu v případě azylové politiky. „Jsme nakloněni kompromisu, který v politice musí být,“ řekl Söder v pondělí v Pasově. „Pro nás není cesty ven z vlády nebo společné unie,“ dodal.

Také z CDU zní volání po kompromisu. Přejeme si shodu na společném postupu," uvedla strana po jednání svého předsednictva v Berlíně.

Šéf CSU a německý ministr vnitra Horst Seehofer nabídl odstoupení z obou svých funkcí. Rozhodnout se ale chce po pondělním jednání sesterských stran a také po osobním setkání s kancléřkou Angelou Merkelovou. Vedení CDU už dalo najevo, že si přeje udržení koalice.

Söder poznamenal, že Seehoferova nabídka rezignace bavorskou stranu překvapil. "Je mnoho možných kompromisů, včetně některých, které jsme nabídli k dosažení řešení my, a to je velmi důležité. A doufáme, že to je možné. Jedno je jasné: stabilita vlády není otázka pro nás," řekl Söder.