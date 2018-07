Při explozi nafukovacího hradu v Británii zemřela čtyřletá dívka

Při explozi nafukovacího hradu na pláži v anglickém hrabství Norfolk zemřela malá dívka, informovala britská BBC. Podle svědků hrad nejspíš kvůli velmi horkému počasí vybuchl a holčičku vymrštil do vzduchu. Záchranáři byli na místě do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice. Tam bohužel na následky zranění zemřela.