jz, Novinky

Prázdniny začínají samozřejmě v České republice. Kromě toho ale i školákům v Brémách, Dolním Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku a také v rakouském Burgerlandu, Dolním Rakousku a Vídni. Současně pokračují od 25. června prázdniny dětem v Hesensku, Porýní Falci a Sársku. Za teplem se tradičně vydávají rodiny ze Skandinávie a Belgie.

Hustou dopravní situaci budou navíc komplikovat i nákladní vozy, upozorňuje ADAC. Zákaz víkendových jízd pro nákladní auta bude na německých dálnicích platit až od soboty 7. července.

Kolony a dopravní zácpy se očekávají na dálnicích a rychlostních komunikacích:

V Rakousku: A1 West, A10 Tauern, A12 Inntal, A13 Brenner, A 14 Rheintal a A 11 Karawankenautobahn. S kolonami musejí řidiči počítat také na S 16 Arlbergschnellstraße, B 179 Fernpass-Route.

Švýcarsko: A 2 Luzern - Chiasso před Gotthardtunnel, A 1 St. Gallen - Zürich - Bern, A 13 San Bernardino-Route

Itálie: A 22 Brenner, A 23 Villach - Udine, A 4 Verona - Benátky - Triest - hraniční přechod Dragonja (Chorvatsko) stejně jako všechny pobřežní dálnice.

Slovinsko: A 2 Karawankentunnel - Ljubljana - Záhřeb, A1 Ljubljana - Koper, úsek Spielfeld (hraniční přechod z rakouské dálnice Pyhrn) - Maribor - Ptuj do Macelj na chorvatské hranice.

Chorvatsko: A 1 Záhřeb - Zadar - Split před Mautstellenem, připojení Triest - Pula a Triest - Rijeka stejně jako pobřežní silnice a komunikace kolem národního parku Plitvická jezera.

Francie: Trasy vedoucí po A36 / A39 / A7 Mühlhausen - Dole - Lyon - Orange, A9 Orange - Nimes - Montpellier - po španělské hranice a dálnici A8 na der Côte d`Azur z Monaka do Aix-en-Provence stejně jako trasa A6 Dijon - Lyon

S kolonami a delší čekací dobou musejí řidiči počítat kvůli migrační krizi také na hraničních přechodech. Čekání nelze vyloučit na přechodech z Rakouska do Německa.

Hraniční přechody

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Největší komplikace se očekávají na třech dálničních přechodech (A3 Linz - Pasov), Walserberg (A8 Salzburg - Mnichov) a Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim).

Na přechodech z Rakouska do Maďarska, Slovinska a Slovenska (při cestě do Rakouska) stejně jako na hranicích mezi Chorvatskem a Slovinskem je možné zpoždění.

Změny v dopravních předpisech

Od 1. července by měli řidiči, kteří jedou na dovolenou do Francie vědět, že se snižuje rychlost mimo obec na 80 km/h (původně byla 90 km/h). Ostatní rychlostní limity zůstávají stejné, tedy při průjezdu obcí či městem je to 50 km/h, na rychlostních silnicích 110 km/h a dálnicích 130 km/h.

Ve většině evropských zemí platí zákaz kouření v osobních vozech, pokud je v něm osoba mladší 18 let. Od 1. května se k těmto zemím připojilo také Rakousko. Za porušení zákazu hrozí pokuta ve výši 100 eur (2500 korun).

Jsou ovšem státy, které jsou ještě přísnější, a při porušení zákazu hrozí vysoké pokuty. Patří mezi ně například Řecko, kde hříšníkovi hrozí pokuta až 1500 eur (téměř 40 tisíc Kč). S vysokou pokutou může počítat i řidič, který si zapálí v Itálii. Pokuty se pohybují v rozmezí 500 až 5000 eur (až 130 tisíc Kč).

Pokuty za použití mobilu

I pokud bude řidič za jízdy telefonovat, musí se připravit na značně vysoké pokuty. Použití mobilu během řízení je trestáno ve všech evropských zemích. Rozdíly jsou pouze ve výši pokut: ve Francii od 135 do 160 eur (3400 až 4000 Kč), Chorvatsko 70 eur (1750 korun), Rakousko a Maďarsko od 50 eur (1250 korun) a Švýcarsko od 85 eur (2125 korun).

Alkohol za volantem

Přísný zákaz požití alkoholu před jízdou platí v Maďarsku. Za jeho porušení hrozí pokuta ve výši 970 eur (24 000 korun). Mnohé evropské země však povolují u řidičů limit alkoholu na úrovni 0,5 promile, např. Itálie, Francie, Rakousko či Švýcarsko.

V případě překročení tohoto limitu nastupují tresty a ty jsou různě vysoké. Od 135 eur (3400) ve Francii až po 530 eur (13 250 korun) v Itálii. Rakousko trestá hříšníka pokutou od 300 eur (7500 korun), Chorvatsko 95 eur (2400 korun) a Švýcarsko 520 eur (13 000 korun).