Novinky, DPA

Zadrženým je mezi 32 a 69 lety a jsou členy skupiny, která se nazývá Action des forces opérationnelles (AFO), uvedl list Le Parisien s odkazem na zdroje z vyšetřování. Vedoucím této skupiny by měl být údajně 65letý bývalý policista. Nikdo ze zadržených nemá kriminální minulost.

Zatýkalo se v pařížské oblasti, ve městě Vienne jižně od Lyonu a na Korsice. Během domovních prohlídek byly u některých zadržených zabaveny zbraně. Zdroj blízký vyšetřování uvedl, že skupina chtěla útočit na osoby spojené s radikálním islámem, a to na radikální imámy, z vězení propuštěné islamisty či zahalené ženy. Plány ovšem nejsou nijak konkrétní a jasno by mělo do případu vnést až další vyšetřování.

Operaci vedla tajná služba DGSI a podle francouzského ministerstva vnitra vycházela ze sledování mnoha osob. „Smekám před neustálým nasazením DGSI, které dennodenně dohlíží na ochranu Francouzů tváří v tvář jakékoli násilné činnosti, ať už přichází odkudkoli“ napsal na Twitteru ministr Collomb.