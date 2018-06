ČTK

Borisov uvedl, že při zastavení přívalu migrantů by se Unie měla snažit zvládnout tisíce migrantů, kteří již jsou v Evropě, postarat se o lidi utíkající před válečnými konflikty a zbytek poslat domů.

„Budu naléhat na okamžité uzavření vnějších hranic celé Evropské unie,“ zdůraznil podle Reuters předseda bulharské vlády. Navrhovaná centra by se podle něj mohla vybudovat v Libyi a v Turecku, aby bylo možné zabývat se migranty ještě před tím, než se dostanou do Evropy.

Bulharsko, které je nyní předsednickou zemí Unie, doufá, že zastavením příchodu migrantů do Unie by se mohly zmírnit obavy středoevropských zemí, jež odmítají kvóty na přerozdělení migrantů, kteří se do Unie dostali od roku 2015.