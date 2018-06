„Loď nevládní organizace Lifeline operuje v libyjských vodách mimo všechny zákony, mimo mezinárodní právo,“ pravil Toninelli a dodal. „Vzali na palubu 250 lidí z člunů, ačkoli nejsou technicky schopni zajistit jejich bezpečnost.“

Salvini dodal, že loď nebude vpuštěna do italských přístavů. Podle něj bylo na palubu „násilně naloděno 224 migrantů“. „Ukázali jste sílu, když jste jednali proti signalizaci italské a libyjské pobřežní stráže? Dobrá, pak můžete vzít tento lidský náklad do Holandska. Připravte se na dlouhou cestu.“

Axel Steier, který spoluzakládal Mission Lifeline uvedl už o víkendu pro list The Guardian, že loď ani nemůže přepravovat migranty do Itálie. V pátek zachráněnou stovku lidí předala na palubu turecké nákladní lodě. Byl ale přesvědčen, že ta je odveze do nejbližšího přístavu, jímž je italská Lampedusa.

Salvini Nizozemsko jmenoval proto, že se objevily zprávy, že jde o nizozemskou loď plující pod nizozemskou vlajkou.

Nizozemsko tuto zprávu popřelo na Twitteru: „Ani Lifeline ani (další loď) Seefuchs neplují pod nizozemskou vlajkou. Tyto lodě jsou vlastněny německou nevládní organizací a nejsou zapsány v nizozemském lodním registru. Nizozemsko proto není schopno těmto lodím nic nařizovat a Itálie si toho je vědoma.“

"Lodě Lifeline a Seefuchs budou zadrženy italskou vládou a nasměrovány do našich přístavů, abychom ověřili, pod jakou vlajkou plují," oznámilo Toninelli.

Nizozemsko dodalo, že sdílí italské obavy s trvajícího proud migrantů překračujících Středozemní moře i nezáměrných důsledků záchranných operací.

LIFELINE urges a Port of Safety for 226 people rescued in international waters, in line with international law. The LIFELINE was the best equipped asset on scene, due to a situation in need of immediate response, ppl had been taken on board. #apriamoiporti https://t.co/jUNNUQszF6