Novinky, ČTK

„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,“ řekla dnes Merkelová. „To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ zdůraznila kancléřka.

„Až dva milióny lidí přišly následkem vyhnání a útěku o život," poznamenala Merkelová. Další milióny se musely vyrovnat se ztrátou domova, majetku či přátel a začít nový život ve válkou zničené zemi.

Ze zemí střední a východní Evropy bylo po druhé světové válce odsunuto kolem 12 miliónů Němců, z Československa asi tři milióny, z nichž velká část se postavila na stranu nacistického režimu. Podle česko-německé komise historiků při vysídlování přišlo o život 15 000 až 30 000 Němců.

Migrace jako výzva



Merkelová to zmínila v projevu, který věnovala především aktuální migrační krizi: „Imigrace je evropskou výzvou, pravděpodobně právě teď naší největší výzvou.“

Zdůraznila, že imigrace musí být kontrolovaná: „Musíme určit – pokud možno podle standardů EU –, kdo k nám může přijít a zůstat a kdo ne.“

Prohlásila to v době vyostřeného sporu mezi ní a ministrem vnitra ze sesterské bavorské křesťansko-sociální CSU Horstem Seehoferem. [celá zpráva]

Ten nechce do Německa pouštět migranty, kteří se již registrovali v jiných evropských zemích, to ale není v souladu s platnými zákony a ohrožuje to garantovanou volnost pohybu v schengenském prostoru. [celá zpráva]

Utečenci a vyhoštění jsou podle kancléřky nyní ústředním tématem: „Je to otázka, která se v Evropě dlouho nenastolila.“ Vyzdvihla, že „Německo dostojí své lidské odpovědnosti chránit lidi, kteří utíkají před válkou a terorem, ale i odpovědnosti za udržení soudržnosti v Evropě“.