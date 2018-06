Novinky

V loňském roce policie zaznamenala 167 268 tisíc trestných činů, které spáchali cizinci. Do konfliktu se zákonem se dostalo 4580 cizinců ve věku 12 až 14 let. Další velkou skupinou páchající trestnou činnost byli mladiství mezi 16 až 18 roky. Těch bylo 16 908. Celkově je to v porovnání s rokem 2016 pokles o 4,1 procenta.

Bezpečnostní experti upozorňují, že migranti, kteří přicházejí ze zemí, u nichž je mnohem méně pravděpodobné, že bude kladně vyřízena jejich žádost o azyl, se častěji zapojují do trestné činnosti, napsal server týdeníku Die Welt. To platí například o migrantech ze států, jako je Alžírsko, Maroko či Tunisko. Jejich podíl na žádostech o azyl činí 2,4 procenta, ale podíl na trestné činnosti činí zhruba devět procent. Podobné je to s migranty ze Srbska či Gruzie, dodává Die Welt.

Pachatelé z řad Syřanů, Afghánců a Iráčanů mají na svědomí nejčastěji fyzické útoky, krádeže a drogové delikty.

V případě sexuálních trestných činů zaznamenala policie v roce 2017 nárůst v případech, kdy byli přistěhovalci identifikováni jako pachatelé.

Zprávu Spolkového kriminálního úřadu naleznete zde.

Policie v roce 2017 registrovala 11 282 případů znásilnění či sexuálního násilí. O rok dříve jich bylo 7919. Policie zadržela 9414 pachatelů těchto činů. Z nich byli cizinci v 3489 případech. Nejvíce se na těchto trestných činech podíleli Afghánci, Syřani, Iráčané, Íránci a Pákistánci. Pachatelů německé státní příslušnosti bylo 5931.

Výrazně, a to o 9,2 procenta, narostl počet případů souvisejících s drogovými delikty. Celkem bylo zaznamenáno 330 580 případů (o rok dříve jich bylo 302 594). Pachatelů z řad cizinců bylo 68 773, Němců 194 482. Nejvíce případů řešili policisté v souvislosti s kokainem, LSD, heroinem a marihuanou.

Rostla také kriminalita v případě výroby, držení a distribuce dětské pornografie. Německá policie řešila 6512 případů (5687). Proti roku 2016 výrazně vzrostl počet cizinců, kteří byli zapojeni do páchání této trestné činnosti. Vloni jich bylo 557, o rok dříve 368.

V roce 2017 bylo zaznamenáno 188 946 případů násilné trestné činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem nastal mírný pokles o 2,4 procenta (193 542 případů v roce 2016). Z celkového počtu tvoří případy vážného ublížení na zdraví 137 058 případů (140 033 v roce 2016).