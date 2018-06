Španělsko ukázalo migrantům vstřícnou tvář, může jich čekat mnohem víc, varuje tisk

Španělská vstřícnost k migrantům z lodi Aquarius velmi rychle rezonuje mezi mafiemi, které převádějí lidi ze subsaharské Afriky do Evropy. Některé z nich okamžitě začaly přesměrovávat část migrantů z hlavní trasy mířící přes Libyi do Itálie na cestu do španělských autonomních měst Ceuta a Melilla na severním pobřeží Afriky, píše španělský deník La Razón.