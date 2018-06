Novinky

Dosud se uvádělo, že mladíkovi bylo dvacet let, podle nejnovějších informací je minimálně o rok starší. Pro Bašára, který se k vraždě přiznal, to znamená tvrdší postih, protože nebude souzen jako mladistvý.

Z ústních informací iráckého generálního konzulátu vyplývá, že se mladík narodil v březnu 1997, nikoliv v listopadu 1997, uvedl Kuhn. Příslušné dokumenty budou k dispozici na konzulátu.

Kuhn upozornil, že tyto informace nebyly ještě státním zastupitelstvím předány písemně a ještě se neprověřily. Pokud se zjistí, že je to pravda, bude to mít pro Bašára „závažné důsledky“ a musí počítat s výrazně tvrdším trestem, řekl frankfurtský státní zástupce.

Alí Bašár je podezřelý, že znásilnil a zavraždil 14letou židovskou dívku Sussane. Dívka zmizela 22. května a její tělo bylo nalezeno v okrajové části Wiesbadenu v těžko přístupném terénu 6. června.

Iráčan uprchl i se svou rodinou (otec, matka a šest sourozenců) přes Istanbul do Iráku. Tamními úřady byl dopaden a eskortován zpět do Německa. K vraždě dívky se přiznal, popřel ale to, že by ji znásilnil, napsala agentura DPA. Nyní je ve Frankfurtu ve vyšetřovací vazbě.