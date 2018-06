Mladík, který o sobě tvrdí, že je mu 20 let, je umístěn na samostatné cele s režimem zvýšené ostrahy. V místnosti je pouze matrace, nerezová toaleta přišroubovaní k zemi a ve stropě je zabudována infrakamera. Ta sleduje každý vězňův pohyb včetně noci. Jinak je místnost prázdná. Po zhruba 24 hodinách od uvalení vazby podstoupí Bašár psychologické vyšetření.

Policie současně s vyšetřováním vraždy židovské dívky Sussane bude prověřovat Iráčanovy další trestné činy. Je podezřelý z účasti v několika bitkách, z napadení a také ze znásilnění 11leté dívky z ubytovny pro uprchlíky. Policie tvrdí, že případy prošetřovala, ale neměla dostatek důkazů, aby mohla Bašára zadržet.

Alí Bašár

FOTO: Policie Hesensko

Nyní se vyšetřování zaměřuje na porovnání výpovědí Bašárova a dalších svědků, uvedla mluvčí prokuratury ve Wiesbadenu Christina Gräfová. Zjišťuje se, jakým způsobem Alí Bašár získal dokumenty. Mladík zřejmě přišel do Německa bez dokumentů během velké migrační krize v říjnu 2015. Prozkoumá se také jeho věk.

Mladík koupil 2. června letenky pro sebe a zbytek rodiny do Turecka. Platil hotově. Otázkou je, kde na ně vzal peníze. Letenky ovšem byly vystaveny na jiné jméno, než byly cestovní dokumenty. „Prověřujeme, jak je to možné. Dokumenty byly v pořádku, včetně fotografií,” uvedla policie.

Bašár žil v iráckém městě Zakho, které má zhruba 350 tisíc obyvatel, píše deník Bild, který vyhledal příbuzné mladíka. Jeho rodina žila ve velmi nuzných podmínkách. Chudoba byla také důvodem, proč z Iráku odešli. „Nevedlo se jim dobře a posledních dvacet let se chtěli dostat z Iráku,“ řekl Bašárův strýc. „Chtěli jednoduše pryč, protože zde neměli práci,“ dodal.

Alí Bašár přiletěl v sobotu večer zpět do Německa, policisté ho vedou k výslechu.

FOTO: Reuters

Strýc žije v jedné z lepších čtvrtí města a Bašár ho pravidelně navštěvoval, píše Bild. „Alí byl dříve velmi plachý, raději zůstával doma na dvoře, než by si šel hrát s dětmi na ulici. Když byla tma, měl strach jít na toaletu,“ citoval Bild strýce.

To, že byl Bašár bojácný, potvrzuje také jeho bratranec. „Byl opravdu bojácný a to platilo také ve vztahu k dívkám. Proto jsme ho nebrali s sebou, když jsme šli ven. Nevěřím, že měl někdy nějakou přítelkyni.“

Školu navštěvoval jen do sedmé třídy. „Potom vařil čaj vojákům na pohraniční stanici, kde pracoval jeho otec. Mezi koníčky synovce patřil fotbal,“ řekl jeho strýc deníku Bild.

Případ znásilněné a zavražděné dívky otřásla Německem. Politici, a to nejen z opoziční Alternativy pro Německo (AfD) kritizují vládní migrační politiku.

Nejčtenější německý deník Bild minulý týden vydal na titulní straně materiál s titulkem „Kdyby ho bývali deportovali, ještě by žila”. Naráží na to, že mladík měl na svědomí mnohé incidenty, byl podezřelý ze znásilnění 11leté dívky, přesto nebyl deportován.

Nejostřeji se na adresu vládní migrační politiky a zejména kancléřky Angely Merkelové vyjádřila místopředsedkyně AfD Alice Weidelová. Na svém Twitteru napsala, aby vláda převzala za případ odpovědnost. „Co řeknete rodičům zavražděné Sussane, paní Merkelová.“

Was sagen Sie den Eltern der ermordeten #Susanna , Frau Merkel? pic.twitter.com/HElJDDLBzT

Sociální demokrat Karl Lauterbach nechápe, jak je možné, že se Bašár i s rodinou dostal ze země na falešné dokumenty.

Es muss sofort mit aller Macht die Auslieferung betrieben werden. Wenn er der Mörder ist muss er lebenslang in Haft in Deutschland. Der Rechtsstaat muss mit allen Mitteln verteidigt werden. Das Versagen am Flughafen muss auch sofort aufgeklärt werden https://t.co/YoBCmM6lys