vpl, DPA, Právo

Analýza se tak shoduje s květnovými závěry německých odborníků, o nichž informovali Marlene Mortlerová, spolková pověřenkyně pro otázky drog, a Holger Münch, šéf Spolkového kriminálního úřadu.

Cena roste se vzdáleností od hranic ČR



Rozmach této drogy, které se v Německu říká crystal nebo crystal meth, je v Sasku a Bavorsku mimořádný, navíc k těmto oběma tradičním odbytištím přibyly i východoněmecké spolkové země Braniborsko, Sasko­Anhaltsko a Durynsko.

Může za to především její relativní láce, ale i zrušení hraničních kontrol mezi Německem a ČR v roce 2004. Zájem německých narkomanů je dokonce tak velký, že poptávka nadále výrazně převyšuje nabídku.

Němečtí policisté se shodují, že systém pašování se v poslední době mění. Zatímco dříve překupníci převáželi spíše menší množství pervitinu, nyní tak činí v rámci větších několikakilogramových zásilek. Němečtí policisté dál pravidelně odhalují německé narkomany, kteří se vydali drogu levně pořídit do českého pohraničí, především pak na asijské tržnice, považované za tradiční dealerská střediska. Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s crys­talem, v roce 2016 zjistila 2109 přečinů.

Internetový obchod činí drogy dostupnějšími, takže dealeři z Čech zasílají pervitin vyrobený z léčiv dovezených z Polska nebo přes Polsko německým klientům poštou.

Novinka: drogy objednané z domova



V zásilkách ve Spolkové republice se objevují i jiná narkotika. „Loni jsme v celostátním měřítku odhalili 2541 případů drogových deliktů v souvislosti s internetem, o čtvrtinu více než v roce 2016,“ upozornil ve středu na tiskové konferenci ve Wiesbadenu Holger Münch.

V obchodě s narkotiky se internet osvědčil jako „významný prostředek distribuce“. „Konzumenti drog se už nemusejí uchylovat do temných koutů na nádražích. To, co si přejí, si bez vyrušování a docela v pohodlí objednají – tak jako třeba pizzu nebo televizor,“ dodal Münch.

„Je potřeba především jednat. Považuji za nepřijatelné, že narkomani zdomácněli na internetu,“ upozornila Mortlerová. Současně se znovu vyslovila proti legalizaci konopí. „To by byl falešný signál. Marihuana a kokain bývají dnes v určitých společenských kruzích běžné. Nechci ale takovou společnost, v níž bude užívání drog samozřejmostí,“ dodala.