Šéf úřadu pro mimořádné situace Nikolaj Čečektin řekl agentuře Interfax, že hasiči na místě vzniku požáru necelých deset kilometrů od elektrárny našli pochodně, kterými byl pravděpodobně oheň založen. Případu se proto ujala policie a začala stíhat neznámého pachatele.

#Chernobyl fires today. I saw one this morning, then another even closer this afternoon. it's a hot and dry summer. Thoughts go out to the fire crews. pic.twitter.com/5jVEOB7Sbn

Požár se podle ministerstva ochrany se rozhořel v zóně zřízené v roce po explozi čtvrtého reaktoru v roce 1986. Šlo tehdy o nejhorší jadernou havárii na světě. Z okolí se museli vystěhovat lidé, ochranná zóna je nadále oficiálně neobývaná.

Původní Rudý les je již dávno pokácený. Radiace v této oblasti však zůstává pro člověka příliš vysoká.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Radioaktivita se v zóně kontroluje na 39 místech. Naměřené údaje přicházejí do dispečinku za běžných okolností každou hodinu, za výjimečné situace, jako je nyní, každé dvě minuty, uvedlo ministerstvo. Úřad ujistil, že naměřené hodnoty ukazují, že k žádnému zhoršení nedošlo.

The fire inside the Chernobyl 'dead zone,' which is now part of Ukraine, started on Tuesday morning, when dry grass was ignited, local emergency services said in a statement. The wildfire subsequently reached a forest, where up to 10 hectares (24 acres) are now in flames. pic.twitter.com/evR0UIRkwy