Novinky

„Musíme zprostředkovat odpovědi. Vysvětlit věci a stanovit tresty, pokud to bude v případě ohrožení sekulární povahy školy nutné a problémům nebude možné zabránit. V těchto otázkách musíme jasně říci, co požadujeme a co je zakázáno,“ řekl podle listu L'Express k 80stránkové metodice francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer.

Pokyny pamatují také na sexuální výchovu. Doporučují učitelům, aby ji vyučovali už od prvního stupně povinně. Až dosud byla přitom praxe v zemi galského kohouta taková, že se sexuální výchova často nevyučovala vůbec kvůli obavám, aby si na ni žáci, studenti nebo rodiče nestěžovali.

S Vánoci není problém



Stanoveno je také to, jak se mohou ženy a dívky odívat. Zapovězeny jsou šátky a dlouhé sukně tmavých barev nošené z náboženských důvodů. Naopak zahalené matky své děti do školy a například na školní výlety doprovázet mohou, což dosud některé školy rovněž zakazovaly. Pokyny ale říkají, že jim pedagogové nemají dovolit, aby v areálu školy či na výletě „hlásaly” své náboženství.

Vánoční oslavy a aktivity příručka doporučuje vzhledem k tomu, že oslava Vánoc už má spíše nenáboženský charakter a slaví je i nevěřící.

Školy jsou ve Francii ze zákona sekulární od roku 1905, tedy od té doby, kdy byla oddělena církev od státní moci. V posledních letech se ale kvůli přistěhovalcům z muslimského světa a jejich potomkům množily sporné případy stran zahalených dívek ve školách, odmítání společného tělocviku chlapců a dívek či odmítání podávání rukou ženám.