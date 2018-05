Novinky, DPA

Do Německa se 24letý Eritrejec dostal v září roku 2015 přes Rakousko, napsala agentura DPA s odvoláním na bezpečnostní síly. Získal ochranný status z humanitárních, politických nebo jiných důvodů.

Eritrejec pobodal spolucestujícího a policistku.

FOTO: Sebastian Iwersen, ČTK/AP

Eritrejec se dostal do sporu s dalším cestujícím ve vlaku, který vyjel z Kolína nad Rýnem a přes Hamburk pokračoval dál do Flensburgu, což je město asi sedm kilometrů od hranic s Dánskem. Hádka skončila tím, že druhého muže pobodal. Důvod sporu a to, zda se oba cestující znali, policie nesdělila s odkazem na vyšetřování případu.

Policii nahlásili případ ve středu kolem 19.00, na místo dorazila policistka, kterou Eritrejec také napadl a pobodal. Žena ho nakonec zastřelila. [celá zpráva]