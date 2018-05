Ukrajinské úřady, které smrt žurnalisty původně potvrdily, to vysvětlují tím, že ukrajinská tajná služba vraždu zinscenovala, aby zabránila skutečné vraždě nařízené ruskou rozvědkou. Policie zadržela Ukrajince, který měl vraždu spáchat.

Ukrajinská i přední světová média v úterý barvitě líčila Babčenkovu vraždu a jak jeho tělo leží na zemi v tratolišti krve. Babčenko měl být podle úterních zpráv chladnokrevně zastřelen třemi ranami do zad. Vše ale bylo jen nahrané.

O fingované vraždě žurnalisty, který patřil k nejhlasitějším kritikům Kremlu, na tiskové konferenci informoval šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Hrytsak.

Zinscenovaná vražda se prý připravovala dva měsíce a vedla k zadržení jedné osoby.

Arkady Babchenko is actually alive, the whole death thing was actually a special operation to catch those plotting to kill him, he says at a press conference. Wow. Only in Ukraine https://t.co/hwvDfGdyJs pic.twitter.com/W1R98JQqSA