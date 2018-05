Novinky, ČTK

Podle agentury APA řekl, že neomezená možnost pracovat v jiném členském státě připravuje východní členy o kvalifikované pracovníky a v bohatších zemích zvyšuje nezaměstnanost.

„Musíme otevřeně diskutovat o tom, že pro rozvoj Evropy není dobré, když se celý intelektuální a dobře vzdělaný potenciál přesune z východní do západní Evropy,” prohlásil Strache v úterý během debatního večera v Domě EU ve Vídni.

Odchod slovenských sester



„Pokud vidím, že to na jedné straně není výhodné pro východoevropské země, když to vede k procesu vysídlení, ..., pak jsou to oblasti, o kterých bychom měli diskutovat. Zda je to rozumný zákon, a přinejmenším bychom měli zvažovat nalezení nějakých dodatků, které by byly v zájmu všech,“ dodal Strache. Jako příklad zmínil slovenské pečovatelky a zdravotní sestry, které v novém tisíciletí, když se rozšířila EU, odešly do západní Evropy, takže na Slovensku se těchto pracovníků nedostává.

V západních zemích vede příchod pracovní síly z východoevropských zemí k vytěsňování místních kvalifikovaných a dobře placených pracovníků z jejich zaměstnání.

Omezení přídavků na děti



Právo žít a pracovat v jiné členské zemi, než ze které člověk pochází, přitom patří k základním pilířům společného unijního trhu. Rakousko v červenci na šest měsíců přebírá unijní předsednictví.

V souvislosti s prací občanů z jiných zemí EU chce rakouská vláda omezit přídavky na děti těm pracovníkům, kteří s sebou v této alpské republice své potomky nemají.

Počátkem května vláda schválila návrh, který přídavky sníží na úroveň obvyklou v jednotlivých zemích. Pokud vysloví parlament souhlas, postihne opatření zejména rodiny pracovníků z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Bulharska a České republiky. Příspěvky by navíc pro ty, kteří nesložili test ze znalostí němčiny, neměli přesáhnout hranci 563 eur, přičemž standardně je to 863 eur, uvedla AP.

Záměr Vídně se kvůli možné diskriminaci chystá prověřit Evropská komise.