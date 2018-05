Ivan Vilček, Právo

Proti původnímu textu, který byl publikován před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku, Orbánova vláda zákon ještě zpřísnila. Po jeho schválení parlamentem bude v Maďarsku existovat trestný čin organizování ilegální migrace.

Podle předsedy poslanecké frakce strany FIDESZ Máté Kocsise pokud někdo organizovaným způsobem pomůže migrantům k legalizaci pobytu na území Maďarska může být zadržen na 5 až 90 dní. Až rok vězení hrozí tomu, kdo organizovaným způsobem napomáhá ilegální migraci například poskytováním informačních letáků, právním poradentstvím nebo potravinovou pomocí. Z Maďarska může být vyhoštěna osoba, která pomáhá ilegální migraci vybudováním organizace na pomoc migrantům.

„Cílem těchto opatření je, abychom zabránili organizování ilegální migrace a Maďarsko se nestalo přistěhovaleckou zemí,“ zdůraznil Kocsis.

Bezpečnostní riziko

Šéf poslanecké frakce FIDESZ konstatoval, že organizování ilegální migrace znamená pro Maďarsko bezpečnostní riziko. „Balíček opatření je pro nás velmi důležitý, abychom dokázali zabránit organizování ilegální migrace,“ dodal Kocsis.

Opatření z balíčku zákonů Stop Soros se mají stát součástí maďarské ústavy. V té bude zakotveno, že v Maďarsku nemůže dostat azyl, kdo do země přišel z území státu, kde nebyl vystaven pronásledování. Ústava bude rovněž obsahovat pasáž, že do Maďarska není možné organizovaně nastěhovat cizince, což má zabránit příchod migrantů na základě jakýchkoliv případných kvót.

„Organizování migrace je zločin ohrožující národní bezpečnost. Maďarsko proto cítí povinnost vystoupit proti této činnosti, zakázat ji a sankcionovat ji. K ochraně Maďarska před ilegální migrací musíme mít nová pravidla,“ řekl Orbán v pátečním pořadu 180 minut rozhlasové stanice Kossuth. „Migranti se nedostávají k hranicím Maďarska jen tak. Někdo je tam dovede, dostávají také právní a finanční pomoc. Tady se už nejedná o lidská práva, ale otázku národní bezpečnosti,“ dodal Orbán.

Cílem balíčku Stop Soros je omezení činnost nevládních organizací, které pomáhají ilegální migraci. Zákon má například uvalit na nevládní organizace financované ze zahraničí mimořádnou 25procentní daň. Soros nedávno oznámil, že uzavře budapešťskou kancelář nadace Open Society Foundation, která se přestěhuje do Berlína. Budapešťská kancelář by měla fungovat do 31. srpna 2018.

V dubnových parlamentních volbách v Maďarsku Orbánova strana FIDESZ jasně zvítězila a získala ústavní většinu 133 křesel ve 199členném parlamentu.