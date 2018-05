„Případ se vyšetřuje jako teroristický čin, převzala ho federální prokuratura,” uvedl její zástupce na tiskové konferenci.

Policejní zdroje, na které se odkazují místní média, informují, že muž při útoku křičel Alláhu akbar (arabsky Bůh je velký), čímž se vyznačují islámští teroristé.

V Lutychu zaútočil muž na policisty.

Motiv útoku zatím není jasný. Muž měl podle prvních informací z vyšetřování nejdřív útočit nožem. Policisty napadl zezadu a pak je zastřelil jejich vlastní zbraní. Vzápětí zastřelil i dvaadvacetiletého muže v nedalekém autě. Další dva policisté při přestřelce utrpěli zranění.

Vyšetřovatelé na místě činu

Útočníkem má být šestatřicetiletý Belgičan, který byl v pondělí podmínečně propuštěn z vězení nedaleko Lutychu. Tam si odpykával trest za drogové delikty a není vyloučeno, že ho za mřížemi zfanatizovali islámští radikálové, uvedla stanice RTBF.

