„Organizování migrace je zločin ohrožující národní bezpečnost. Maďarsko proto cítí povinnost vystoupit proti této činnosti, zakázat ji a sankcionovat ji,“ řekl Orbán v pátečním pořadu 180 minut rozhlasové stanice Kossuth.

Balíček opatření tzv. Stop Soros začne maďarský parlament projednávat příští úterý. „K ochraně Maďarska před ilegální migrací musíme mít nová pravidla,“ dodal v této souvislosti Orbán.

Liberální demokracie podle maďarského premiéra nechrání hranice, podporuje migraci a přijímá ji.

Předseda maďarské vlády potvrdil, že opatření známá pod názvem Stop Soros se mají stát součástí maďarské ústavy a kabinet připravuje také změny v trestním řádu. „Migranti se nedostávají k hranicím Maďarska jen tak. Někdo je tam dovede, dostávají také právní a finanční pomoc. Tady se už nejedná o lidská práva, ale otázku národní bezpečnosti,“ dodal Orbán.

Soros z Maďarska odchází



Balíček Stop Soros má omezit činnost nevládních organizací. Zákon má například uvalit na nevládní organizace financované ze zahraničí mimořádnou 25procentní daň.

Americký miliardář maďarského původu George Soros nedávno oznámil, že uzavře budapešťskou kancelář nadace Open Society Foundation, která se přestěhuje do Berlína. Budapešťská kancelář by měla fungovat pouze do 31. srpna 2018.

V dubnových parlamentních volbách v Maďarsku Orbánova strana FIDESZ jasně zvítězila a získala ústavní většinu 133 křesel ve 199členném parlamentu.