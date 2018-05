Novinky, DPA

Policie proto musí co nejrychleji připravit plán na evakuaci.

Na břehu dvou kanálů na severovýchodě Paříže už několik měsíců táboří migranti ze Súdánu, Eritreje a Afghánistánu. Humanitární organizace upozorňují na katastrofální hygienické podmínky a napjatou atmosféru, která v místech panuje. Na začátku května se v kanálech několik migrantů utopilo, další utrpěli zranění při bitkách.

V nelegálních tábořištích u pařížských kanálů žije 2300 lidí.

Pařížská starostka Anne Hidalgová vyzývá vládu, aby tábory nechala vyklidit, a současně žádá systémové řešení. „Životy lidí tam jsou ohroženy,“ řekla listu Le Parisien. Vláda je ale přesvědčená, že je to povinnost města, které by se o to mělo postarat. Problém je, že podle statistik čtyřicet procent migrantů ve Francii požádá o azyl v Paříži, hlavní město má ale jen minimum ubytovacích kapacit v azylových zařízeních.

Ministr vnitra Gérard Collomb

Vyklizení provizorních táborů není v Paříži nic neobvyklého. Ministr Collomb uvedl, že to bude v současnosti už pětatřicáté vyklizení od roku 2015. V různých azylových centrech se podařilo za poslední tři roky ubytovat na 28 tisíc lidí, kteří předtím tábořili v ulicích, uvedl ministr. „Situace s nelegálními tábořišti se ale bude opakovat, pokud místní samospráva nepřijde s opatřeními, aby nové tábory nemohly vznikat,“ řekl Collomb.

Francie se roky potýká se vznikem nelegálních tábořišť. Mnozí migranti totiž odmítají ubytování v azylových zařízení z obav před deportacemi či odmítnutím žádostí o azyl. V pěti azylových střediscích je k dispozici 750 ubytovacích míst.