Pokud děti budou dostatečně vládnout němčinou, nastoupí do běžné první třídy. Jestliže se prokáže, že německy rozumí nedostatečně, budou navštěvovat třídy se zvláštními výukovými osnovami.

Vláda zavedení nového zákona vysvětluje současnou realitou, kdy je v zemi čím dál tím více dětí, které nerozumí německy a nezvládají běžnou výuku. Opozice proti novince ostře protestovala.

„Děti vám jednou poděkují”

„Děti opouštějí školy a neumí ani němčinu, ani nejsou připraveny na další studium či vyučení, uvedl v diskusi poslanec Rudolf Taschner (ÖVP). „Je to hřích na mladých lidech a my musíme jednat rychle,“ řekl Tascher. Apeloval na opozici, že zákon není žádnou překážkou na cestě za vzděláním, ale naopak: „Děti vám za to jednou poděkují,“ dodal.

„Vykládáte zde lži,“ tvrdila během parlamentního projednávání zákona bývalá ministryně školství za sociální demokracii Sonja Hammerschmidová. Vládní strany podle ní experimentují na úkor žáků a učitelů. Žádala, aby se alespoň odložila účinnost zákona. Podporovat by se podle ní měla spíše integrace a ne segregace.

Podle poslance liberální strany NEOS Matthiase Strolze vládní koalice jen vychází vstříc xenofobním požadavkům svých voličů, během diskuse hovořil o „zničených příležitostech a zlomených křídlech“.

Návrat do běžných tříd



Ministr školství Heinz Faßmann (ÖVP) kritiku odmítl „Tato koncepce je dočasné opatření, které má zajistit integraci.“ Jakmile to podle jeho slov bude možné, děti ze speciálních tříd se vrátí do běžných.

Rakousko podle jeho slov následuje jen mezinárodních příkladů. „Nechceme nic jiného, než překonat nevýhody a dát dětem lepší šanci na vzdělání,“ řekl ministr.

Norma také tvrdě postihuje rodiče, kteří děti neposílají do školy. Pokud se dítě do školy bez omluvy nedostaví čtyři dny po sobě, dostanou jeho zákonní zástupci pokutu nejméně 110 eur (2800 korun).