Učitelky připustily, že dívka chtěla vzít hada do ruky. Přitom ji zmije uštkla.

Správce se přitom snaží pravidelně kosit trávník na dvoře, aby se plazi neměli kde ukrýt, ale nepomáhá to. „Je to problém celého areálu i celého sídliště. Už by se tím měly zabývat kompetentní orgány,“ řekla jedna z učitelek.

S areálem školky sousedí zahrádkářská osada a jednoho z majitelů zahrady před časem rovněž uštkla zmije. „Uštkla mě do nohy přes kalhoty. Začala mě trnout noha a bylo mi špatně od žaludku,“ vysvětloval majitel zahrady, který rovněž skončil v nemocnici.

Ředitel správy Tatranského národního parku Pavol Majko přislíbil, že se pokusí o odchyt zmije a o její vypuštění do volné přírody. Zmije je zákonem chráněná, ale Majko připustil, že pokud jde o ohrožení života lidí, bylo by možné ji i usmrtit.

Uštknutí zmijí není obvykle smrtelné, protože zmije má ve svých jedových žlázách méně jedu, než jakou představuje smrtelná dávka pro člověka. Navíc při kousnutí vypouští jen část jedu. U zdravého dospělého je proto rizikem jen alergická reakce.

Sérum se podává jen výjimečně, protože dostupné koňské sérum někteří lidé špatně snášejí, vyvolává alergické reakce.

V České republice je zmije obecná (Vipera berus) chráněná jako kriticky ohrožený druh.