„Místy spadne dokonce přes 40 litrů srážek na metr čtvereční,“ varoval v inulých dnech Clemens Steiner z německé meteorologické služby (DWD). Jeho předpověď se vyplnila, dálnice A30 mezi Osnabrückem a Hannoverem byla v pondělí uzavřená. Na jednom z úseků bylo půl metru vody. Množstvé vody s sebou bere bahno, to zanáší kanály a odtokové žlaby a voda se hromadí na silnicích.

Počasí způsobilo komplikace také v letectví. Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem muselo zrušit 94 příletů a odletů, dalších 11 bylo odkloněno. Další stovky letů byly zpožděné.

Bouře zablokovala železniční trať mezi Osnabrückem a Oldenburgem a mezi Bersenbrückem a Quakenbrückem.

S nepříznivým počasím se potýkalo také Hesensko a Dolní Sasko. Prudké bouře obě spolkové země zasáhly v noci na pondělí. Intenzivní déšť vytopil sklepy, bahno ucpávalo kanály a zaplavovalo silnice.

V městečku Wirdum ve východním Frísku zapálil blesk obytný dům usedlosti. S požárem bojovalo 90 hasičů přes tři hodiny.

Česku se bouřky vyhnou



„Česku se naštěstí tyto bouřky vyhnou. Nemáme na ně teploty. Už zítra se ochladí a konečně se dočkáme deště. Během úterý a středy by mělo napršet od pěti do 20 milimetrů srážek, na horách až 30 mm,” uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Pokud se bouřky objeví, tak spíše na jihu Čech a rozhodně by neměly být tak silné, s jakými se v posledních dnech potýká Německo.