„Buďme upřímní, pokud jde o společnou zahraniční politiku, je Evropa ještě v plenkách," řekla kancléřka. Je přesvědčená, že společná zahraniční politika Evropy je existenciálně nutná. Druh konfliktů se totiž od konce studené války zásadně změnil, a navíc se řada z nich odehrává "přímo před našimi dveřmi".

„A už to není tak, že nás Spojené státy budou prostě bránit, ale Evropa musí vzít svůj osud sama do svých rukou. To je úkol budoucnosti,“ zdůraznila Merkelová.

S americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v mnoha záležitostech neshodne. Jednou z nich je také záležitost kolem dohody o íránském jaderném programu, od níž se americký prezident rozhodl odstoupit.

„Víme, že stojíme před extrémně komplikovanou situací," řekla v narážce na tento krok Merkelová. „Eskalace posledních hodin ukazuje, že jde skutečně o válku a mír, a můžu jen na všechny zúčastněné apelovat, aby jednali zdrženlivě,“ poznamenala v reakci na útok íránských jednotek umístěných v Sýrii na izraelské cíle a následnou izraelskou odvetu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron získal Cenu Karla Velikého za zásluhy o evropské sjednocení a porozumění. Kancléřka ocenila jeho představu reforem Evropské unie i schopnost nadchnout pro ni další lidi.

„Za prvé, Emmanuel Macron ví, co Evropu v jádru drží pohromadě. Za druhé, Emmanuel Macron má jasnou představu o tom, kam a jak by se Evropa měla dále rozvíjet. A za třetí, Emmanuel Macron přináší svou schopnost nadchnout pro Evropu,“ řekla kancléřka. S francouzským prezidentem ji pojí nejen přátelský vztah, ale především pohled na EU. V laudatiu, které pronesla, chválou na politika nešetřila.

„V podobě Macrona vstoupil na evropské jeviště mladý politik, pro něhož je evropská integrace, společná měna samozřejmostí. Politik, který možná také právě proto cítí, že tato samozřejmost je největším rizikem pro evropskou integraci, pro evropský model,“ řekla Merkelová.