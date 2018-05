Novinky

Berglingova rodina minulý týden napsala prohlášení směrem k veřejnosti, že si mladý DJ sáhl na život, protože „už nemohl dál a chtěl klid“. Podle rodiny měl křehkou uměleckou duši a byl to citlivý člověk, jenž se nezvládl popasovat s mašinérií, do které se dostal.

DJ Avicii podle rodiny dlouhodobě bojoval s myšlenkami o smyslu života a hledáním štěstí. Dostal se ale do situace, kdy už toužil jen po klidu.

Hvězdná kariéra



Prvním DJ Aviciiho byl singl Seek Bromance z roku 2010. Dlouho se držel vysoko v žebříčcích v několika zemí. O rok později vydal rovněž velmi úspěšný singl Levels. Ten tehdy skončil na šestém místě nejlepší stovky DJ.

Loni v srpnu vydal EP Avicii (01), které bylo nominováno na cenu Billboardu jako nejlepší elektronické album.

Avicii získal dvě ocenění MTV a dvě nominace na Grammy. Jeho největším hitem je Le7els, slavné jsou také Wake Me Up!, The Day a You Make Me.

DJ Avicii (Tim Berglin) při vystoupení v Malmö

FOTO: Tt News Agency, Reuters

V roce 2016 oznámil, že kvůli zdravotnímu stavu již nebude jezdit na turné. Pak uvedl, že se bude věnovat studiové práci. Média připomněla, že Bergling trpěl zánětem slinivky kvůli nadměrnému pití. V roce 2014 mu byl odoperován žlučník a slepé střevo.