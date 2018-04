Terorista z Paříže dostal v Bruselu 20 let, na úprku chtěl vraždit policisty

Belgický soud v pondělí uznal Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z teroristických útoků v Paříži, vinným z pokusu o vraždu policistů při razii v roce 2016 v Bruselu. Poslal ho na dvacet let do vězení. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015 by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020.