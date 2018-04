ivi, Právo

Budapešťská kancelář bude podle těchto zdrojů fungovat pouze do 31. srpna 2018. Pak ji dočasně přestěhují do Vídně a pak s definitivní platností do Berlína.

„Budapešťské sídlo má momentálně 100 zaměstnanců, z nichž je 60 Maďarů,“ uvedl web. Kancelář zmíněné nadace působí v Budapešti od roku 1984.

Maďarský web konstatuje, že připravovaný zákon Stop Soros má zavést 25procentní zdanění nevládních organizací působících v Maďarsku se zahraniční finanční podporou. Právě projednáváním tohoto zákona má zahájit činnost nový maďarský parlament, který vzešel z nedávných parlamentních voleb. Ustavující schůze parlamentu se bude konat osmého května.

V dubnových volbách jasně zvítězila strana FIDESZ současného premiéra Viktora Orbána, která získala ústavní většinu 133 křesel ve 199členném parlamentu. Orbán založil svoji kampaň na strašení migranty a na útocích na Sorose. Paradoxně to byl právě Orbán, který v minulosti studoval na Oxfordu za finanční pomoci Sorosovy nadace.