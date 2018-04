ama, ČTK, Právo

Tvrdí to bývalý ruský chemik Vil Mirzajanov, jenž žije v USA, s tím, že nasazení této smrtící látky ve specifických podmínkách britského klimatu bylo nesmyslné natolik, že ji „mohl použít jen idiot“.

Americký expert, který za sovětských časů pracoval ve vojenském středisku na výrobu chemických zbraní a jenž o sobě tvrdí, že se na vývoji novičoku podílel, to vysvětlil takto: „Řeknu, proč Skripalovi nezahynuli a lidi v jejich okolí také nebyli nijak zvlášť postižení. Jeli do restaurace a v době jejich nepřítomnosti někdo, jak se tvrdí, natřel kliku směsí A-234 ve formě gelu. Jakmile ale kliku natřeli, začala okamžitě reakce látky s vodou. Koncentrace jedu tak několikanásobně klesla,“ prohlásil.

Sergej Skripal

Podle něj pak už dávka nebyla smrtelná. „To je moje odpověď těm, kdo říkají, že pokud to byl novičok, tak obětí mohlo být víc a Skripalovi by zemřeli. Tuto látku za daných podmínek mohl použít jen idiot, který nic neví o chemických vlastnostech novičoku,“ zdůraznil. Dodal, že pokud se novičok hodí do vody, „pak za několik hodin po něm nezbude ani stopa“.

Lavrov: Británie překroutila nález

Na dotaz, zda se novičok musel vyrobit v Británii, aby si zachoval vlastnosti, nebo zda mohl být dovezen z jiné země, vědec odpověděl, že v zapečetěném stavu jej nic neohrožuje. „Můžete ho dopravit třeba na Měsíc nebo na Mars. Pokud tam není vlhkost, nic se mu nestane. Hlavní slabinou novičoku je vlhko, kvůli kterému se rozkládá. Neděje se to ale hned, brání mu v tom gel nebo olej,“ vysvětlil.

Podle ruských médií Mirzajanov působil 26 let ve vojenském ústavu ve městě Šichany v Saratovské oblasti. Nepodílel se však prý přímo na vývoji, ale jako šéf kontrarozvědky měl za úkol jistit, aby se informace o látce nedostala k zahraničním špiónům. Pak ale emigroval do USA a v 90. letech napsal knihu, v níž detaily vývoje substance novičok podrobně popsal. Jed v SSSR vyvíjeli v rámci projektu Foliant v 70. letech minulého století.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek obvinil Británii, že překroutila závěry vyšetřování Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v kauze otravy Skripala. „Politici jako Boris Johnson se znovu pokoušejí překroutit realitu, když tvrdí, že závěry OPCW potvrzují všechna tvrzení Británie bez výjimky,“ řekl. [celá zpráva]

OPCW ve čtvrtek zveřejnila shrnující zprávu, podle níž její vyšetřovatelé potvrzují bristké závěry „o identitě jedovaté chemikálie použité při útoku. [celá zpráva] Zpráva neuvádí, o jakou látku šlo a odkud pocházela. Informace o složení látky je ovšem podle organizace v kompletní zprávě, která je tajná a přístup k ní mají jen členské státy – tedy i Británie a Rusko.