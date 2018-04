Těžké dětství neměl, popřel otec útočníka z Münsteru obsah synova dopisu

Syn neměl těžký život ani hrozné dětství. To, co napsal v dopise, který po sobě zanechal, v mnoha směrech není pravda, řekl deníku Bild otec Jense Rüthera, muže, který v sobotu najel do skupiny lidí v Münsteru. Dva lidi zabil a dalších 25 zranil. V rozhovoru pro deník potvrdil, že jeho syn měl psychické problémy.