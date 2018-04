Novinky

„U Nadije byla záchranka. Odebrali vzorky, se mnou lékaři odmítli mluvit,“ uvedla sestra Vira na sociální síti. Ještě předtím oznámila, že Nadija drží hladovku už dvanáctý týden a zhubla deset kilogramů. Zdůraznila, že nepřijímá ani glukózu a pije jen vodu.

Savčenkovou obvinil 15. března generální prokurátor Jurij Lucenko z toho, že chystala teroristický útok v parlamentu za pomoci granátů a minometu s cílem svrhnout vládu a získat moc. [celá zpráva]

Požádal parlament, aby ji zbavil imunity a souhlasil s jejím vzetím do vazby. Poslanci to schválili 23. března. [celá zpráva]

Proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby se odvolali obhájci Savčenkové, ale neuspěli. V případě, že by byla Savčenková uznána vinnou, hrozil by jí až doživotní trest.

Ještě před vydáním Savčenková řekla, že by nikdy neodpálila granáty v parlamentu, když by tam byli nevinní lidé. Obvinění označila za hru zpravodajských služeb, na kterou přistoupila, aby ukázala její absurditu. Přiznala ale, že mluvila o tom, jak by se dal puč provést. Zdůraznila však, že skoro každý Ukrajinec chtěl někdy vyhodit do vzduchu parlament. [celá zpráva]